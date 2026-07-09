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QUIZ o życiu w PRL. Pamiętasz jak się żyło za komuny? Pytanie nr 12 pokona nie tylko młodziaków

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:16
PRL
QUIZ o życiu w PRL. Pamiętasz jak się żyło za komuny? Pytanie nr 12 pokona nie tylko młodziaków/NAC
Życie w czasach PRL do łatwych nie należało, ale dziś wielu Polaków wspomina je z ogromnym sentymentem. Pamiętacie, co kupowało się na kartki? Kim był kaowiec i sygnalista? Ile kosztował cukier w PRL? Jeśli tak to ten quiz będzie dla was bułką z masłem. Młodzi polegną na pytaniu nr 12.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz o prl
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