Quiz. Co ty wiesz o PRL? 2 pytanie będzie zagwozdką dla każdego. 8/10 trafi tylko mistrz
57 minut temu
Quiz. Co ty wiesz o PRL? 2 pytanie będzie zagwozdką dla każdego. 8/10 trafi tylko mistrz/Shutterstock
Przed tobą quiz o czasach PRL. Co ty wiesz o tamtej epoce? Rozwiąż test i sprawdź swój wynik. 2 pytanie będzie zagwozdką dla każdego. 8/10 trafi tylko mistrz.
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Źródło dziennik.pl
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