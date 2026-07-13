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QUIZ: "Rz" czy "Ż"? Trzeba być ortograficznym orłem, aby zdobyć 10/10

Łucja Orzeł
dzisiaj, 04:12
QUIZ: "Rz" czy "Ż"? Trzeba być ortograficznym orłem, aby zdobyć 10/10
QUIZ: "Rz" czy "Ż"? Trzeba być ortograficznym orłem, aby zdobyć 10/10/ShutterStock
Ż czy Rz? To jedna z najbardziej podstępnych pułapek polskiej ortografii - te głoski brzmią identycznie, a mimo to jeden błędny znak potrafi zdradzić nawet osoby z maturą z języka polskiego na wysokim poziomie. Niektóre z tych słów zna niewielu, inne wydają się oczywiste, dopóki nie trzeba ich zapisać. Sprawdź, czy Twoja intuicja ortograficzna wytrzyma próbę.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ortografiaquiz
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