QUIZ: "Rz" czy "Ż"? Trzeba być ortograficznym orłem, aby zdobyć 10/10

QUIZ: "Rz" czy "Ż"? Trzeba być ortograficznym orłem, aby zdobyć 10/10 / ShutterStock

Ż czy Rz? To jedna z najbardziej podstępnych pułapek polskiej ortografii - te głoski brzmią identycznie, a mimo to jeden błędny znak potrafi zdradzić nawet osoby z maturą z języka polskiego na wysokim poziomie. Niektóre z tych słów zna niewielu, inne wydają się oczywiste, dopóki nie trzeba ich zapisać. Sprawdź, czy Twoja intuicja ortograficzna wytrzyma próbę.

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