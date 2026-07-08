QUIZ. 10 "luksusów" z PRL. Przez ostatni do dziś niejeden Polak narzeka na kręgosłup. Dla młodych to czysta abstrakcja
dzisiaj, 23:31
QUIZ. 10 "luksusów" z PRL. Przez ostatni do dziś niejeden Polak narzeka na kręgosłup. Dla młodych to czysta abstrakcja/Narodowe Archiwum Cyfrowe
Dla jednych były spełnieniem marzeń, dla innych codziennością. W czasach PRL te przedmioty uchodziły za symbole wygody i prestiżu. Dziś część z nich wywołuje nostalgię, a jeden szczególnie zapisał się w pamięci Polaków… z powodu bólu pleców. Ile z nich rozpoznasz?
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Źródło dziennik.pl
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