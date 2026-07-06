Trudny quiz z filmu „Matrix”. Wynik 8/11 osiągną tylko Wybrańcy

Trudny quiz z filmu „Matrix”. Wynik 8/11 osiągną tylko Wybrańcy / ShutterStock

Czerwona czy niebieska pigułka? To dopiero początek. Sprawdź, ile pamiętasz z kultowego filmu "Matrix" i przekonaj się, czy jesteś Wybrańcem, czy jednak czas odświeżyć klasykę. Czeka Cię 11 pytań o średnim poziomie trudności, gdzie tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

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