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Trudny quiz z filmu „Matrix”. Wynik 8/11 osiągną tylko Wybrańcy

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 16:16
Trudny quiz z filmu „Matrix”. Wynik 8/11 osiągną tylko Wybrańcy
Trudny quiz z filmu „Matrix”. Wynik 8/11 osiągną tylko Wybrańcy/ShutterStock
Czerwona czy niebieska pigułka? To dopiero początek. Sprawdź, ile pamiętasz z kultowego filmu "Matrix" i przekonaj się, czy jesteś Wybrańcem, czy jednak czas odświeżyć klasykę. Czeka Cię 11 pytań o średnim poziomie trudności, gdzie tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: filmquizMatrix
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