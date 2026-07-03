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Podstępny QUIZ. Polskie hity lat 90., czyli tak to leciało. Urodzeni po 1990 r. nie dadzą rady

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 20:48
Kult
Kult/AKPA
Przy tych przebojach bawili się Polacy w latach 90. Urodzeni po 1990 r. mają raczej małe szanse, by dostać dużo punktów w tym quizie, ale zawsze warto spróbować. Podajemy fragment tekstu i prosimy o wskazanie tytułu.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: kulturamuzykaquiz
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