Trudny QUIZ literacki. Tylko dzieci z PRL znają te bestsellery dla najmłodszych
dzisiaj, 17:51
biblioteka/NAC
Pamiętacie te wspaniałe miejsca, którymi były biblioteki szkolne? Zapach książek, emocje przed przeczytaniem wymarzonej książki. W tym quizie pytamy o bestsellery dla dzieci z czasów PRL. 10/10 dla nałogowych czytaczy.
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Źródło dziennik.pl
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