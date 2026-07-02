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Trudny QUIZ literacki. Tylko dzieci z PRL znają te bestsellery dla najmłodszych

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 17:51
biblioteka
biblioteka/NAC
Pamiętacie te wspaniałe miejsca, którymi były biblioteki szkolne? Zapach książek, emocje przed przeczytaniem wymarzonej książki. W tym quizie pytamy o bestsellery dla dzieci z czasów PRL. 10/10 dla nałogowych czytaczy.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLksiążkiquiz
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