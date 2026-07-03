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Trudny quiz z polskiego. Znasz przeciwieństwa tych słów? 6/8 to już majstersztyk

Łucja Orzeł
dzisiaj, 23:26
Trudny quiz z polskiego. Znasz przeciwieństwa tych słów? 6/8 to już majstersztyk
Trudny quiz z polskiego. Znasz przeciwieństwa tych słów? 6/8 to już majstersztyk/Shutterstock
Znasz słowo, ale czy znasz jego przeciwieństwo? Intuicja tu nie wystarczy. Sprawdź, czy Twoje słownictwo naprawdę jest na wysokim poziomie. 6/8 to już poziom geniusza.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: język polskiquiz
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