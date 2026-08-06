Dziennik.pl logo

Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Sporo nauki i geografii, trochę historii. Odpowiesz na to z "polaka"?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:36
Magnifying,Glass,Revealing,Light,Bulb,Icon,On,Pink,Background.,Creative
Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Sporo nauki i geografii, trochę historii. Odpowiesz na to z "polaka"?/Shutterstock
W tym quizie zadajemy Wam pytania z różnych dziedzin. Będzie sporo z nauki i geografii, ale nie zabraknie też pytań o historię i literaturę. Kilka jest podchwytliwych, na kilka odpowiesz z pewnością odpowiesz bez dłuższego zastanowienia. To co? Zaczynamy?
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
Powiązane
E-learning,Education,Technology,,Innovative,Learning,,Creative,Educational,Study,Concept,For
QUIZ. Trochę geografii i literatury, odrobina nauki i kultury. 8/15 to norma, ale idź po więcej
A,Person,Is,Holding,A,Cell,Phone,And,A,Globe
[QUIZ]. Dopasuj miejsce do kontynentu. 6/12 to będzie naprawdę niezły wynik
Thoughtful,Young,Woman,And,Drawn,Question,Marks,On,Pink,Background
QUIZ z wiedzy ogólnej. Dużo geografii i nauki, trochę literatury i historii. 8/15 dla każdego, ale idź po więcej
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj