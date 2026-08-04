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QUIZ z wiedzy. Trochę geografii, odrobina kultury, szczypta nauki. Kto odpowie na dwa pytania z historii?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:46
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QUIZ z wiedzy. Trochę geografii, odrobina kultury, szczypta nauki. Kto odpowie na dwa pytania z historii?/Shutterstock
W tym quizie pytamy o różne dziedziny. Są w nim pytania z nauki, kultury a także geografii. Zadajemy też dwa pytania z historii. Odpowiesz na nie bezbłędnie? Sprawdźmy.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukamaturawiedzaquiz
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