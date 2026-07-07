Wsiądź do wehikułu czasu i wróć do realiów PRL-u. Zdobędziesz 15/15 czy utkniesz w kolejce? Uważaj, pytanie nr 12 to genialna pułapka

Wsiądź do wehikułu czasu i wróć do realiów PRL-u. Zdobędziesz 15/15 czy utkniesz w kolejce? Uważaj, pytanie nr 12 to genialna pułapka / Shutterstock

Zapach kawy z Pewexu, polowanie na papier toaletowy i kultowe meblościanki na wysoki połysk. Choć wydaje się, że realia tamtych lat znasz na wylot, ten test rzuci nowe światło na Twoje wspomnienia. Prawdziwym wyzwaniem okazuje się jednak pytanie nr 12 - ta podchwytliwa pułapka celowo miesza fakty, by sprawdzić czujność nawet u osób wychowanych w tamtej epoce. Zmierz się z 15 pytaniami i zobacz, czy Twoja pamięć o PRL-u jest niezawodna.

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