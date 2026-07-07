Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. 20 pytań z teleturniejów oraz krzyżówek. Tylko omnibus zgarnie 85 proc.
dzisiaj, 04:44
Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. 20 pytań z teleturniejów oraz krzyżówek. Tylko omnibus zgarnie 85 proc./Shutterstock
Lubicie rozwiązywać krzyżówki i oglądać teleturnieje? Jeśli tak, to ten quiz na pewno się Wam spodoba. Znajdziecie w nim pytania, które padły w popularnych teleturniejach jak chociażby "Jeden z dziesięciu". Pytamy również o hasła z popularnych krzyżówek. Tylko omnibus zgarnie 85 proc. punktów.
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Źródło dziennik.pl
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