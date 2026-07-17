Tylko ci, którzy przeżyli te lata na własnej skórze, odpowiedzą na wszystko. Młodzi polegną na 12. pytaniu

Tylko ci, którzy przeżyli te lata na własnej skórze, odpowiedzą na wszystko. Młodzi polegną na 12. pytaniu / Shutterstock

Zapach kawy z Pewexu, polowanie na papier toaletowy i kultowe meblościanki na wysoki połysk. Czy naprawdę pamiętasz realia PRL-u, czy Twoje wspomnienia zatarł już czas? Ten quiz bezlitośnie zweryfikuje Twoją pamięć. Prawdziwą pułapką okazało się pytanie nr 12 - dla współczesnej młodzieży to czysta abstrakcja, ale głowią się nad nim nawet ci, którzy przeżyli tamte lata na własnej skórze. Podziwiasz wyzwanie? Odpowiedz na 15 pytań, zdobądź komplet punktów i udowodnij, że nic nie umknęło Twojej pamięci.

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