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Tylko ci, którzy przeżyli te lata na własnej skórze, odpowiedzą na wszystko. Młodzi polegną na 12. pytaniu

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 10:00
prl
Tylko ci, którzy przeżyli te lata na własnej skórze, odpowiedzą na wszystko. Młodzi polegną na 12. pytaniu/Shutterstock
Zapach kawy z Pewexu, polowanie na papier toaletowy i kultowe meblościanki na wysoki połysk. Czy naprawdę pamiętasz realia PRL-u, czy Twoje wspomnienia zatarł już czas? Ten quiz bezlitośnie zweryfikuje Twoją pamięć. Prawdziwą pułapką okazało się pytanie nr 12 - dla współczesnej młodzieży to czysta abstrakcja, ale głowią się nad nim nawet ci, którzy przeżyli tamte lata na własnej skórze. Podziwiasz wyzwanie? Odpowiedz na 15 pytań, zdobądź komplet punktów i udowodnij, że nic nie umknęło Twojej pamięci.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlczasy prl
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