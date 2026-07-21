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Quiz dla dzieciaków z PRL. Młodzi odpadną na 12. pytaniu. Dasz radę?

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
31 minut temu
prl
Quiz dla dzieciaków z PRL. Młodzi odpadną na 12. pytaniu. Dasz radę?/Shutterstock
Zapach kawy z Pewexu, polowanie na papier i meblościanki na wysoki połysk. Pamiętasz prawdziwe realia PRL-u czy czas zatarł wspomnienia? Ten quiz bezlitośnie zweryfikuje Twoją pamięć. Pytanie nr 12 to dla młodych czysta abstrakcja - polegają na nim nawet starsi. Podejmiesz wyzwanie i zdobędziesz komplet punktów?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlczasy prl
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