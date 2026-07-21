Quiz dla dzieciaków z PRL. Młodzi odpadną na 12. pytaniu. Dasz radę?

Quiz dla dzieciaków z PRL. Młodzi odpadną na 12. pytaniu. Dasz radę? / Shutterstock

Zapach kawy z Pewexu, polowanie na papier i meblościanki na wysoki połysk. Pamiętasz prawdziwe realia PRL-u czy czas zatarł wspomnienia? Ten quiz bezlitośnie zweryfikuje Twoją pamięć. Pytanie nr 12 to dla młodych czysta abstrakcja - polegają na nim nawet starsi. Podejmiesz wyzwanie i zdobędziesz komplet punktów?

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