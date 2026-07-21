Quiz z 15 pułapkami. Od 7/15 zaczyna się poziom mistrza ortografii
dzisiaj, 08:00
Quiz z 15 pułapkami. Od 7/15 zaczyna się poziom mistrza ortografii/Shutterstock
Ten quiz zawiera przykłady z Ogólnopolskiego Dyktanda 2012, które było bardzo trudne, ale krótkie, bo składało się zaledwie z 45 słów. Jego autor to profesor Jerzy Bralczyk. Dasz radę zdobyć choć połowę punktów?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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