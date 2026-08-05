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95 proc. osób wykłada się na starcie. Czy dasz radę odpowiedzieć na wszystkie pytania?

Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
49 minut temu
quiz, test
95 proc. osób wykłada się na starcie. Czy dasz radę odpowiedzieć na wszystkie pytania?/Shutterstock
Myślisz, że Twoja wiedza ogólna nie ma luk? Ten quiz błyskawicznie zweryfikuje nadmierną pewność siebie. Choć pytania z pozoru wydają się banalnie proste, aż 95 proc. osób wykłada się tuż przed samym końcem. Rozwiąż ten krótki test i udowodnij, że należysz do wąskiego grona osób, które potrafią zdobyć komplet punktów. Podejmiesz wyzwanie?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
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