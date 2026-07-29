Dziennik.pl logo

QUIZ. Polacy robią tu najwięcej błędów. 12/12 zdobędą tylko mistrzowie ortografii

Anna Rymkiewicz
dzisiaj, 22:27
QUIZ. Polacy robią tu najwięcej błędów. 12/12 zdobędą tylko mistrzowie ortografii
QUIZ. Polacy robią tu najwięcej błędów. 12/12 zdobędą tylko mistrzowie ortografii/Shutterstock
Przygotuj się na quiz ortograficzny, który może zaskoczyć nawet najlepszych. Pełen podstępnych pułapek, sprawdzi Twoją czujność i znajomość zasad pisowni. Zdobycie 12/12 to prawdziwe osiągnięcie. Sprawdź się!
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ortografiaquiz
Powiązane
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 18/20
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 18/20
Trudny quiz z historii Polski pokonuje już na starcie. 11/15 to mistrzostwo
Trudny quiz z historii Polski pokonuje już na starcie. 11/15 to mistrzostwo
Ortograficzne wyzwanie: trudne słowa na literę "S". Za wynik 12/15 należy się solidna piątka
Ortograficzne wyzwanie: trudne słowa na literę "S". Za wynik 12/15 należy się solidna piątka
Ten quiz o PRL-u rozkłada większość na łopatki. Wynik 10/13 to poziom eksperta
Ten quiz o PRL-u rozkłada większość na łopatki. Wynik 10/13 to poziom eksperta
Trudny quiz z wiedzy ogólnej na literę "U". 90 proc. dorosłych nie osiąga maksymalnego wyniku
Trudny quiz z wiedzy ogólnej na literę "U". 90 proc. dorosłych nie osiąga maksymalnego wyniku
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/20 tylko dla wtajemniczonych
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/20 tylko dla wtajemniczonych
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj