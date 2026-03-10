W tym quizie zadajemy pytania z biologii. To jedna z tych dziedzin nauki, którą albo się uwielbiało, albo strasznie nudziło na lekcjach. Nie da się jednak nie zauważyć, że towarzyszy nam na co dzień. Pytania są proste, ale niektóre z nich padły na maturze. To co? Zaczynamy?

Przejdź do quizu