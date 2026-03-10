QUIZ. Proste pytania z biologii. Niektóre są z matury. 6/12 to minimum
dzisiaj, 94 minut temu
W tym quizie zadajemy pytania z biologii. To jedna z tych dziedzin nauki, którą albo się uwielbiało, albo strasznie nudziło na lekcjach. Nie da się jednak nie zauważyć, że towarzyszy nam na co dzień. Pytania są proste, ale niektóre z nich padły na maturze. To co? Zaczynamy?
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama