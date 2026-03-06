Pochody pierwszomajowe, zakładowe pikniki, koncerty i rodzinne wyjazdy – tak wyglądała majówka w czasach PRL. Choć polityczne manifestacje to już przeszłość, wielu Polaków wciąż wykorzystuje ten długi weekend na odpoczynek. Sprawdź w naszym quizie, czy pamiętasz realia majówki sprzed lat i czy uda ci się zdobyć przynajmniej połowę punktów.

