QUIZ: Majówka w PRL. Pamiętasz pochody 1 maja i pikniki? Sprawdź, ile punktów zdobędziesz
dzisiaj, 11 minut temu
Pochody pierwszomajowe, zakładowe pikniki, koncerty i rodzinne wyjazdy – tak wyglądała majówka w czasach PRL. Choć polityczne manifestacje to już przeszłość, wielu Polaków wciąż wykorzystuje ten długi weekend na odpoczynek. Sprawdź w naszym quizie, czy pamiętasz realia majówki sprzed lat i czy uda ci się zdobyć przynajmniej połowę punktów.
