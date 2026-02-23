W czasach Polska Rzeczpospolita Ludowa półki sklepowe świeciły pustkami, a zdobycie zagranicznych produktów graniczyło z cudem. Mimo to mieliśmy własne kosmetyczne hity, które do dziś budzą ogromną nostalgię. Pamiętasz kultowe zapachy, kremy i szampony, bez których trudno było wyobrazić sobie codzienność? Sprawdź się w naszym quizie i przekonaj się, czy zdobędziesz komplet punktów!

