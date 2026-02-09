QUIZ. Pytania z ostatniego odcinka "Familiady". To o postać z baśni pokonało uczestników
dzisiaj, 81 minut temu
"Familiada" to jeden z najpopularniejszych i najstarszych teleturniejów. Zawodnicy muszą nie tylko wykazać się szybkością, ale też sprytem i dobrymi skojarzeniami. W tym quizie zadajemy pytania z ostatniego odcinka. Jedno z pytań pokonało prawie wszystkich uczestników.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama