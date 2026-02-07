WB, MPP, RK, US – te skróty codziennie pojawiają się w dokumentach i rozliczeniach firm. Dla wielu osób brzmią jak tajny kod księgowych. Sprawdź, czy potrafisz je rozszyfrować i przekonaj się, czy poradzisz sobie z językiem finansów. Komplet punktów zdobywają tylko nieliczni.

Przejdź do quizu