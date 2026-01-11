Myślisz, że należysz do wąskiego grona mistrzów ortografii? Ten test sprawdzi, czy rzeczywiście masz tak dobrą rękę do pisowni. "Rz" czy "ż"? "U" czy "ó"? Tylko 20 proc. Polaków zdobywa komplet punktów. Dasz radę trafić 10/10?

Przejdź do quizu