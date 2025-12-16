Program "1 z 10" od dekad pozostaje ikoną polskiej telewizji. W słynnym teleturnieju liczy się umiejętność szybkiego myślenia i szeroka wiedza. Każdy odcinek to mieszanka pytań łatwych, jak i tych, które potrafią solidnie dać w kość. Dokładnie tak jest również w naszym quizie. Przygotowaliśmy 13 pytań inspirowanych kultowym programem "1 z 10". Czy uda ci się zdobyć 10/13 punktów? Przekonaj się, czy Tadeusz Sznuk miałby powód do dumy.

