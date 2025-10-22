Quiz z kultowych określeń z czasów PRL-u. Pamiętasz je? Młodzi nie zdobędą 7/10
dzisiaj, 36 minut temu
W PRL język musiał nadążać za deficytem, kolejkami i specyficzną terminologią władzy. Wiele określeń, choć kiedyś powszechnie używanych, dziś dla młodszych pokoleń jest całkowicie niezrozumiałych. Przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi, jak dobrze pamiętasz lub znasz słownictwo epoki niedoborów.
