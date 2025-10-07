Powtórka z lektury. QUIZ o powieści "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego. 6/12 to niezły wynik
dzisiaj, 86 minut temu
W tym quizie pytamy o drugą obok "Lalki" popularną powieść, która jest szkolną lekturą, czyli "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego. Ukazywała się ona początkowo w krakowskim dzienniku „Nowa Reforma” od 7 lipca do 24 września 1897 roku. Nasz quiz sprawdzi jak dobrze pamiętasz tę powieść.
