W tym quizie pytamy o drugą obok "Lalki" popularną powieść, która jest szkolną lekturą, czyli "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego. Ukazywała się ona początkowo w krakowskim dzienniku „Nowa Reforma” od 7 lipca do 24 września 1897 roku. Nasz quiz sprawdzi jak dobrze pamiętasz tę powieść.

Przejdź do quizu