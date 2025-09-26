Obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe został wniesiony do Sejmu przez Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, a przygotowany przez Instytut Ordo Iuris. Zakłada m.in. wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu.

Za dalszymi pracami nad projektem opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie PiS, Konfederacji oraz PSL-TD, a także 8 z 28 głosujących posłów Polski 2050-TD (w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia).

Religia w szkole na siłę? Posłowie chcą zmusić dzieci do dwóch godzin religii tygodniowo

O komentarz PAP poprosiła wiceministrę edukacji Katarzynę Lubnauer. Dziwi mnie, że część posłów Polski 2050 i cały klub PSL chce ograniczać prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci – przekazała.

Dodała, że projekt przygotowany przez Ordo Iuris "ogranicza wolność rodziców, bo każe im obowiązkowo wskazać wyznanie dziecka, a dodatkowo zwiększa liczbę godzin religii i etyki do dwóch godzin".

Jeśli dodamy do tego, że ocena z religii i etyki ma nie tylko być wliczana do średniej, ale decydować o promocji do kolejnej klasy, a w czasie roku nie można by zrezygnować z chodzenia na religię, oznacza to ograniczenie konstytucyjnego prawa do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami – zaznaczyła.

Wiceministra podkreśliła, że zmiany, które wprowadziło MEN do organizacji nauki religii, są "w pełni akceptowane przez Polaków". Zwróciła uwagę, że 58 proc. popiera ograniczenie wymiaru nauczania religii do jednej godziny w tygodniu, a 79 proc. uważa, że musi się ona odbywać przed lub po lekcjach.

Mówimy jasno: polska szkoła ma być miejscem, w którym każde dziecko – wierzące i niewierzące, praktykujące i niepraktykujące – czuje się dobrze. Szkoła musi pozostać wolna od ideologicznych i politycznych sporów”– dodała Lubnauer.

W piątek odbyło się pierwsze czytanie projektu, Sejm skierował go do dalszych prac w Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W ostatnim czasie MEN wprowadziło zmiany w organizacji lekcji religii i etyki. Pierwsze weszły w życie z początkiem poprzedniego roku szkolnego – 2024/2025. Od września 2024 r. zajęcia te mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych, a ocena z nich nie jest wliczana do średniej na świadectwie szkolnym. Ostatnia zmiana weszła w życie od 1 września br. – religia lub etyka odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia te mają odbywać się bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Zasada ta nie obowiązuje w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których – na 15 września tego roku szkolnego – wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii lub etyki.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zaproponowało, aby obowiązkowe były dwie godziny religii lub etyki w tygodniu. Wymiar mógłby być zmniejszony do jednej godziny tygodniowo jedynie za zgodą właściwego biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego oraz władz zwierzchnich właściwego Kościoła lub innego związku wyznaniowego.

Lekcje miałyby być obowiązkowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Rodzic lub pełnoletni uczeń musiałby do 10 lipca każdego roku złożyć oświadczenie o uczęszczaniu na religię zamiast na etykę lub odwrotnie. Uczeń mógłby też uczęszczać na oba zajęcia. Zakłada on, że ocena z religii lub etyki będzie umieszczana na świadectwie szkolnym, uwzględniana przy promocji do następnej klasy i wliczana do średniej ocen.