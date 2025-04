Pod koniec lutego Sąd Najwyższy uznał, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu pracy z Karty nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zachęca do składania w tej sprawie pism do szkół.

Godziny nadliczbowe nauczycieli. Jak dostać wynagrodzenie?

ZNP przypomina, że wynagrodzenia można dochodzić przez okres trzech lat od dnia, w którym powinno było być wypłacone. Pierwszym krokiem jest napisanie pisma do dyrektora według wzoru ZNP. W przypadku braku wypłaty wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia złożenia ww. wezwania związek radzi poinformować prezesa oddziału ZNP, który skieruje wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy, a ta wyda dyrektorowi nakaz wypłaty wynagrodzenia.

Co liczy się do godzin nadliczbowych nauczycieli?

Z wzoru wezwania zamieszczone na stronach ZNP można dowiedzieć się, co nauczyciel może wliczyć sobie do nadgodzin. To następująca praca poza zajęciami "przy tablicy".

uczestniczenie w posiedzeniu rady pedagogicznej

sprawdzanie prac klasowych

dyżur przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw pomiędzy zajęciami na korytarzach szkolnych

konsultacje w ramach dostępności nauczyciela dla uczniów

przygotowanie do apelu

odpowiadanie na korespondencję mailową rodziców uczniów

zebranie dla rodziców

przygotowywanie apelu

opracowanie zagadnienia na sprawdzian

Co na to MEN?

Czy faktycznie za te wszystkie godziny nauczyciele dostaną dodatkowe pieniądze? Jeszcze nie wiadomo, jakie jest w tej sprawie stanowisko MEN, ponieważ resort musi przeanalizować uzasadnienie uchwały SN.

Jak powiedziała niedawno minister edukacji Barbara Nowacka, "to wielowątkowy i bardzo skomplikowany temat". Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili nauczyciel pracuje zazwyczaj 18 godzin tablicowych, a cały etat to jest 40 godzin. Kiedy mówimy o rozliczaniu godzin nadliczbowych, mówimy o liczeniu realnie 40 godzin czasu pracy - powiedziała ministra.