"Od 20 grudnia do 9 stycznia wprowadzamy naukę zdalną w szkołach podstawowych i szkołach średnich; po tym terminie dzieci wracają do nauki w trybie stacjonarnej" - poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Kraska poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i szkołach średnich obowiązywać będzie nauka z trybie zdalnym. - Po tym terminie dzieci wracają do nauki w trybie stacjonarnym - podkreślił. Reklama Anna Lewicka Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję