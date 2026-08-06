Ubędzie ponad milion uczniów. Wiceszefowa MEN o zmianach, które odczuje każdy nauczyciel

Wiceministra Lubnauer odpowiedziała na interpelację ws. wakatów w szkołach. Posłanka Dorota Łoboda (KO) przywołała dane kuratoriów oświaty, według których w połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli znajdowało się ponad 20 tys. ogłoszeń. Tymczasem media - dodała - w "alarmistycznym tonie" donoszą o "wyjątkowo trudnej sytuacji związanej z brakiem nauczycieli".

Wakaty dla nauczycieli

Wiceszefowa MEN odparła, że na 29 lipca 2026 r. wykazano łącznie 15 tys. 729 ofert pracy i 10 tys. 895 wolnych etatów dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów. Przekazała, że jeśli chodzi o poprzednie lata, to na 29 lipca liczba ta wynosiła: w 2024 r. 18 tys. 605 ofert i 12 tys. 440 etatów; w 2025 r. 16 tys. 061 ofert i 11 tys. 029 etatów.

Dynamika ruchu kadrowego nauczycieli monitorowana jest na podstawie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli, o których, zgodnie z przepisami, dyrektorzy szkół informują kuratora oświaty. Informacje o wolnych stanowiskach pracy udostępniane są na stronach kuratoriów oświaty.

MEN: "Nie obrazuje to realnych braków kadrowych w szkołach"

Wiceszefowa MEN przekazała, że na zwiększoną aktualnie liczbę wykazanych wolnych miejsc pracy wpływa trwający tzw. ruch służbowy nauczycieli związany z nowym rokiem szkolnym. Wyjaśniła, że każdego roku w tym okresie rośnie liczba publikowanych ofert, bo część nauczycieli zmienia miejsce zatrudnienia i trwają rotacje pomiędzy szkołami.

Lubnauer podkreśliła, że przedstawione dane o wolnych stanowiskach "nie obrazują zatem realnych braków kadrowych w szkołach". Liczba faktycznych niezapełnionych wakatów w roku szkolnym 2026/2027 będzie znana po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Wiceministra dodała, że analizując kształtowanie się liczby ofert pracy na przestrzeni roku w latach poprzednich, można zaobserwować schemat, zgodnie z którym wraz z początkiem września liczba ta "znacząco obniża się w stosunku do stanu wakacyjnego". Według danych przedstawionych przez Lubnauer, w 2024 r.: 1 lipca było 13 tys. 341 ofert i 9 tys. 083 etatów; 29 lipca – 18 tys. 605 ofert i 12 tys. 440 etatów; 20 sierpnia - 12 tys. 524 ofert i 8 tys. 451 etatów; 5 września - 4 tys. 248 ofert i 2 tys. 844 etatów.

W 2025 r.: 1 lipca – 8 tys. 874 ofert i 6 tys. 309 etatów; 29 lipca – 16 tys. 061 ofert i 11 tys. 029 etatów; 20 sierpnia - 10 tys. 611 ofert i 7 tys. 294 etatów; 5 września - 3 tys. 579 ofert i 2 tys. 358 etatów. Wiceministra oceniła, że w tym roku może być podobnie. Dostępne na ten moment dane dotyczące 2026 r. to: 1 lipca - 9 tys. 383 ofert i 6,5 tys. etatów; 29 lipca - 15 tys. 729 ofert i 10 tys. 895 etatów.

Ubędzie ponad milion uczniów

Lubnauer zaznaczyła przy tym, że na liczbę ofert pracy wykazanych na dzień 1 lipca mogą wpływać podejmowane jeszcze w tym czasie działania związane z zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym oraz decyzje o zmianie miejsca pracy lub o odejściu z zawodu w trakcie ferii letnich, a termin końca roku jest różny w kolejnych latach.

Dodała, też, że 10 proc. z podanej liczby ofert i 14 proc. z liczby etatów stanowią nauczyciele wychowania przedszkolnego. Lubnauer podkreśliła, że jak wynika z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), do 2029 r. liczba dzieci w wieku 7–14 lat spadnie w Polsce o ok. 5 proc., a do 2034 r. - o około 19,5 proc.

"Z uwagi na znaczny spadek urodzeń i trwający kryzys demograficzny, w najbliższych latach liczba uczniów będzie stopniowo malała, co szczególnie będzie odczuwalne w wychowaniu przedszkolnym. Szacuje się, że w najbliższych 10 latach ubędzie ponad milion uczniów w wychowaniu przedszkolnym i szkołach podstawowych" – zaznaczyła. Wskazała, iż można przypuszczać, że z powodu niżu demograficznego liczba wolnych etatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale także innych przedmiotów, będzie malała.