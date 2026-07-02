Podstępny QUIZ o "Potopie". Wiesz o wszystko o ulubionej lekturze Polaków? 100 proc. to poziom ekspercki

"Potop" Henryka Sienkiewicza to ulubiona lektura Polaków. Ogromnym i niesłabnącym powodzenie, mimo upływu lat, cieszy się także film, który nakręcił Jerzy Hoffman. Sprawdźcie, ile pamiętacie. Rozwiążcie nasz quiz o "Potopie".
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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturaquizpotop
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Beata Zatońska
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.
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