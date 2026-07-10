Dziennik Gazeta Prawana logo

QUIZ naukowy tylko dla odważnych. Zgarniesz 8/10 czy będzie poprawka? Pytanie 6. pogrąża każdego

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:55
[aktualizacja 27 maja 2026, 15:41]
Ten tekst przeczytasz w
studenci nauka
Quiz naukowy dla odważnych: Zdobycie 8/10 graniczy z cudem/Shutterstock
Myślisz, że świat nauki nie ma przed Tobą tajemnic? Pora wyjść z błędu i zmierzyć się z faktami. Przygotowaliśmy zestaw pytań, przy których polegną nawet najwięksi erudyci. Jeśli uda Ci się zdobyć 7/10 punktów, możesz śmiało nazywać się ekspertem, bo taki wynik to w tym przypadku czysty geniusz.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquiz
Powiązane
To oni będą rządzić światem? Trudny quiz z Chin. Spróbuj zdobyć komplet punktów
To oni będą rządzić światem? Trudny quiz z Chin. Spróbuj zdobyć komplet punktów
Quiz dla tych, co żyli w epoce PRL. 17/20 zdobędą tylko ci, którzy mają więcej niż 37 lat. Młodzi nie mają szans
Quiz dla tych, co żyli w epoce PRL. 17/20 zdobędą tylko ci, którzy mają więcej niż 37 lat. Młodzi nie mają szans
krzyżówka
Błyskawiczny QUIZ dla wielbicieli krzyżówek. Hasła na literę "C", poziom ekspercki
Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Policja kontroluje samochody ciężarowe
Od 10 lipca zmiany dla kierowców. Tysiące pojazdów znikną z dróg
Quiz. 10 pytań z wiedzy ogólnej. Ten test dla każdego mistrza będzie wyzwaniem
Quiz. 10 pytań z wiedzy ogólnej. Ten test dla każdego mistrza będzie wyzwaniem
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie
Radosław Sikorski
Kyryło Budanow porównał Polskę do Rosji. Radosław Sikorski odpowiada
wojna, Ukraina, Kijów
"Ukraina nie potrzebuje pomocy ze strony Polski". Jest reakcja rządowego centrum
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj