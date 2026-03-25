Podczas inauguracji szczytu w siedzibie Departamentu Stanu USA, Melania Trump podkreśliła, że jej inicjatywa skupiająca małżonków przywódców oraz "wizjonerów technologii" z sektora prywatnego jest "bezprecedensowa".

Melania Trump: To historyczny moment

Misją naszej koalicji jest wspieranie dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. To historyczny moment. Naszym głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom tego, czego potrzebują, aby odnieść sukces w tym szybko zmieniającym się świecie – powiedziała żona prezydenta USA.

Ekspert: Edukacja pod kątem AI kluczowa

Zapowiedziała, że chce, by członkowie koalicji promowali "innowacyjne programy nauczania", lobbowali za ustawodawstwem umożliwiającym lepsze kształcenie z użyciem technologii oraz za partnerstwem sektora publicznego i prywatnego. Doradca naukowy prezydenta Michael Kratsios zaznaczył, że edukacja pod kątem AI jest kluczowa, bo w niedalekiej przyszłości "każda ścieżka kariery będzie używać AI w jakiś sposób".

Kiedy wystąpienie Marty Nawrockiej?

Marta Nawrocka jest jedną z 45 pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów zaproszonych na szczyt przez Melanię Trump. We wtorek na szczycie wystąpiły m.in. Ołena Zełenska z Ukrainy oraz żona premiera Izraela Sara Netanjahu. Nawrocka wystąpi w środę, w drugim dniu imprezy, podczas dyskusji przy okrągłym stole w Białym Domu, obok m.in. pierwszej damy Francji Brigitte Macron.

W szczycie uczestniczą też przedstawiciele koncernów technologicznych, w tym Meta, Microsoft, OpenAI, xAI i Palantir.