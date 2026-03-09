Dezinformacja jako wyzwanie cywilizacyjne i zagrożenie bezpieczeństwa – konferencja pod patronatem MON

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Cyberbezpieczeństwo i dezinformacja w XXI wieku”, która odbyła się 4 marca to bezprecedensowe wydarzenie – została ona objęta Honorowym Patronatem Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej.

W epoce cyfrowej, gdzie informacja stała się potężnym narzędziem władzy, zdolność do jej weryfikacji decyduje o wielu rzeczach: przewadze militarnej, stabilności państw, kondycji społeczeństw. Organizowane wydarzenie miało na celu pogłębioną refleksję nad tym, w jaki sposób zjawiska te wpływają na wolność jednostki oraz tożsamość narodową.

Wspólna debata służyła wypracowaniu skutecznych modeli współpracy międzysektorowej niezbędnych w procesie przeciwdziałania manipulacji. Szczególny nacisk został położony na budowanie tzw. odporności poznawczej społeczeństwa oraz edukację medialną, które w obecnych czasach stają się fundamentem bezpieczeństwa personalnego i państwowego. Uczestnicy pochylili się nad naturą i mechanizmami dezinformacji w ujęciu wielowymiarowym – od analizy historycznej i filozoficznej, po aspekty technologiczne i strategiczne.

WSKZ w rozmowach o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi – konsultacje w stolicy

Innym wymiarem aktywności uczelni, o którym warto wspomnieć, była zorganizowana 3 marca 2026 roku w Warszawie ogólnopolska konsultacja w sprawie przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i pracy przymusowej (projekt EMBRACE). Eksperci WSKZ wraz ze specjalistami z innych ośrodków akademickich starali się wypracować rozwiązania, które trafią do instytucji publicznych, firm i organizacji pozarządowych. To kolejny przykład działań, w których wiedza akademicka staje się elementem szerszego systemu przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom.

Laboratorium Bliskowschodnie – spotkanie eksperckie

11 marca 2026 roku o godz. 18:00 w ramach cyklu „Laboratorium Bliskowschodnie” organizowanego przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego odbędzie się spotkanie eksperckie poświęcone sytuacji Jemenu po dziesięciu latach wojny. Wydarzenie, realizowane w formule online, otworzy przestrzeń do rozmowy o konflikcie, który wciąż pozostaje jednym z najbardziej złożonych i najmniej rozumianych kryzysów współczesnego świata.

Główną osią dyskusji będzie próba odpowiedzi na pytanie o przyszłość regionu. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję przyjrzeć się skomplikowanej dynamice relacji między Huti, rządem Jemenu a Południową Radą Przejściową (STC). Eksperci prowadzący wydarzenie – dr Magdalena El Ghamari z Instytutu Kryminologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSKZ oraz płk rez. dr hab. Adrian Siadkowski, prof. WSKZ przedstawią szeroką i wielowymiarową perspektywę tego konfliktu.

„Laboratorium Bliskowschodnie” skierowane jest zarówno do studentów i kadry akademickiej, jak i do specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem oraz wszystkich osób, które interesują się polityką Bliskiego Wschodu, konfliktami zbrojnymi i ich konsekwencjami geopolitycznymi.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – uczelnia zaangażowana w społeczny dialog

Organizowane konferencje i inicjatywy stanowią potwierdzenie kierunku, który wytyczyła sobie uczelnia. To aktywne uczestnictwo w debacie publicznej, popularyzowanie naukowej dyskusji oraz pochylenie się nad najbardziej aktualnymi problemami współczesności. WSKZ jest tam, gdzie toczą się ważne rozmowy – inicjuje i współorganizuje przestrzeń do wspólnej rozmowy ekspertów, studentów, absolwentów i wszystkich zainteresowanych wydarzeniami w kraju i na świecie.