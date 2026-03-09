Na te pytania szukano odpowiedzi podczas wydarzeń zorganizowanych i współtworzonych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – uczelnię, która aktywnie angażuje się w sprawny istotne dla różnych społeczności.

O zdrowiu psychicznym młodego pokolenia – konferencja we Wrocławiu

Pod koniec lutego we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – wyzwania dla psychoprofilaktyki”. Wydarzenie zgromadziło osoby na co dzień pracujące z młodymi ludźmi – psychologów, pedagogów, terapeutów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego.

Konferencja pełniła funkcję przestrzeni wymiany wiedzy naukowej, a także miejsca na dialog i dyskusję o jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim przyszło się mierzyć młodemu pokoleniu. W swoich wystąpieniach eksperckich prelegenci omawiali zjawisko autoagresji, wyzwania związane z funkcjonowaniem w świecie cyfrowym oraz znaczenie profilaktyki suicydalnej. Nie zabrakło również sesji pytań i odpowiedzi, a całość konferencji dopełnił certyfikowany wykład konwersatoryjny z elementami warsztatowymi. Organizatorami konferencji był Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego wraz z Samorządem Studentów oraz Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki. Patronat nad eventem objął m.in. Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Współpraca ponad granicami – spotkanie naukowe w Ukrainie

20–21 stycznia 2026 roku na zaproszenie Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajła Kociubińskiego w Winnicy przedstawiciele WSKZ wzięli udział w międzynarodowej konferencji poświęconej innowacjom w rehabilitacji i edukacji. Uczelnia pełniła funkcję współorganizatora całego przedsięwzięcia.

W rozmowach uczestniczyli specjaliści z Polski i Ukrainy – terapeuci, fizjoterapeuci, wykładowcy oraz badacze. W centrum uwagi znalazły sięnowoczesne rozwiązania w procesie kształcenia, promocja zdrowia oraz wykorzystanie technologii w terapii. Istotnym kontekstem była również rzeczywistość funkcjonowania systemu opieki i edukacji w kraju doświadczonym wojną.

Echa projektu Erasmus+ – warsztaty z twórczego planowania

Styczniowy kalendarz WSKZ uzupełniła inicjatywa skierowana do studentów uczelni. W ramach europejskiego projektu Erasmus+ Recover zorganizowane zostały warsztaty oparte na metodzie Dragon Dreaming – planowaniu i realizacji projektów z uwzględnieniem czterech faz: Marzenia, Planowania, Działania i Świętowania.

Uczestnicy pracowali nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych, budowaniem zaangażowania w grupie oraz świadomym projektowaniem inicjatyw społecznych. Zajęcia miały wymiar praktyczny i sprzyjały wzmacnianiu dobrostanu psychicznego. Potwierdzeniem zdobytych kompetencji było otrzymanie certyfikatów Youthpass.