V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Zdrowie i społeczeństwo w wojnie”

Wiosną, 16 maja 2025 roku odbyła się piąta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Zdrowie i Społeczeństwo w wojnie” organizowanej przez Centralny Ukraiński Instytut Rozwoju Człowieka Uniwersytetu „Ukraina” we współpracy z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Uczelnia pełniła funkcję głównego międzynarodowego partnera konferencji, angażując się zarówno w przygotowanie merytoryczne, jak i w stronę organizacyjną wydarzenia. WSKZ reprezentowała około 30-osobowa delegacja – członkowie władz uczelni, kadra naukowa oraz studenci, którzy aktywnie włączyli się w sesje tematyczne i prezentowali wyniki własnych badań.

Do udziału zgłosiło się ponad 220 uczestników reprezentujących Ukrainę, Polskę, Mołdawię i Holandię. Co istotne, obok badaczy i wykładowców przy stole dyskusyjnym zasiedli lekarze, psycholodzy, prawnicy, pedagodzy, wojskowi, pracownicy służb społecznych, przedstawiciele administracji publicznej, a także studenci.

Obrady skoncentrowały się wokół zagadnień związanych z realiami konfliktu zbrojnego i jego długofalowymi konsekwencjami dla jednostek oraz całych społeczności. Wśród tematów przewijających się przez sesje naukowe znalazły się m.in.:

rehabilitacja osób poszkodowanych w działaniach wojennych – od fizjoterapii po wsparcie psychospołeczne,

cyberzagrożenia w warunkach konfliktu – nowy wymiar bezpieczeństwa, który wymaga nowych kompetencji,

mediacja wojskowa jako narzędzie rozwiązywania sporów w ekstremalnych okolicznościach,

odporność gospodarcza i wyzwania ekonomiczne towarzyszące społeczeństwom dotkniętym wojną.

Rangę wydarzenia podkreśliły przemówienia inauguracyjne wygłoszone przez przedstawicieli obu organizatorów oraz zaproszonych gości w tym prezesa Uniwersytetu „Ukraina” oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSKZ.

Ogólnopolska konferencja naukowa „1000 lat Polski w Europie – bilans doświadczeń i wizje przyszłości”

W dniach 23–24 czerwca 2025 roku mury Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego gościły uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „1000 LAT – Polska w Europie. Bilans doświadczeń i wizja przyszłości". To wyjątkowe wydarzenie stało się okazją do pogłębionej refleksji nad tysiącletnią obecnością Polski na mapie Europy – jej dziedzictwem oraz perspektywami na przyszłość. Szczególnego znaczenia nadał konferencji fakt, że odbyła się ona w roku polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Konferencja współorganizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego przyciągnęła ponad stu prelegentów reprezentujących czołowe polskie uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze. Dyskusje koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących międzynarodowej pozycji Polski, przemian systemu europejskiego, wyzwań w obszarze bezpieczeństwa, ewolucji prawa oraz współczesnych procesów społecznych i kulturowych.

Przedstawiciele kadry Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego wzbogacili swoją wiedzą i doświadczeniem panele tematyczne, podejmując refleksję w obszarze polityki europejskiej, prawa, stosunków międzynarodowych:

„Przestępstwa popełnione z użyciem sztucznej inteligencji a przemiany współczesnego prawa karnego i cyberbezpieczeństwa – wybrane problemy”.

„Polska dyplomacja wobec kulturowych wyzwań XXI wieku”.

„Dialog międzykulturowy i międzyreligijny jako droga do pokoju i współpracy”.

21. edycja Międzynarodowego Kongresu „Kryminalistyka i Ekspertologia Sądowa: Nauka, Studia, Praktyka”

Jesień przyniosła wydarzenie zrzeszające pasjonatów kryminalistyki i zagadnień związanych z bezpieczeństwem. W dniach 18–20 września odbył się 21. Międzynarodowy Kongres „Kryminalistyka i Ekspertologia Sądowa: Nauka, Studia, Praktyka”, którego Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego miała zaszczyt być współorganizatorem.

Uroczystego otwarcia dokonała dr Irena Malinowska, prof. WSKZ – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, skupiając się wokół idei, która towarzyszyła całemu Kongresowi – przekonania, że „tylko współpraca między środowiskiem akademickim a praktykami śledczymi pozwala budować nowoczesną, skuteczną i etyczną kryminalistykę”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji kluczowych dla bezpieczeństwa, m.in.:

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku,

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości,

Safety Project – firma specjalizująca się w bezpieczeństwie antyterrorystycznym.

Kongres „Kryminalistyka i Ekspertologia Sądowa: Nauka, Studia, Praktyka” stanowił przestrzeń na znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie i etycznie odpowiadać na współczesne zagrożenia? Prelegenci poruszyli tematy związane m.in. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, psychologią śledczą, prawami człowieka w kontekście zwalczania przestępczości.