QUIZ HISTORYCZNY: czy pamiętasz te daty? 6/8 dla ucznia szkoły podstawowej
dzisiaj, 33 minuty temu
Pamiętasz, kiedy był chrzest Polski albo kiedy uchwalono Konstytucję 3 maja? Ten 8-pytaniowy quiz sprawdzi Twoją wiedzę z kluczowych momentów historii Polski. Jedna poprawna odpowiedź, trzy możliwości – spróbuj i przekonaj się, jak dobrze znasz dzieje swojego kraju!
