Czasy, gdy dzieci wyjeżdżały na zimowe obozy organizowane przez zakłady pracy swoich rodziców, dawno już minęły. Mało kto spędza też ferie na ślizgawce przed domem czy zjeżdżając z górki między blokami. Z reguły uczniowie młodszych klas na zimowy wypoczynek wyjeżdżają z rodzicami, starsi uczniowie wyjeżdżają na obozy zimowe.

Co robić, gdy wysyłasz dziecko na zorganizowany wypoczynek? MEN jak co roku przypomina o bazie wypoczynku.

Tak uczniowie spędzą ferie zimowe w 2026 roku

Spora część dzieci ferie zimowe spędzi w domach. Blisko połowa dorosłych Polaków nie ma planów na zimowy wypoczynek. Jeśli już nasze dzieci wyjeżdżają na ferie, jadą z rodzicami lub spędzają ferie u rodziny, np. u dziadków. Warto pamiętać, że ferie zimowe w domu wcale nie muszą być nudne, warto tylko sprawdzić, jakie atrakcje dla dzieci przygotowało miasto. W ferie zimowe darmowe są zarówno lokalne warsztaty dla dzieci jak i zajęcia sportowe w OSiR-ach. Także niektóre lodowiska w ciągu dnia nie pobierają opłat za wstęp dzieci i młodzieży.

Ceny pobytów w najpopularniejszych zimowych kurortach w Polsce mogą przyprawić o zawrót głowy, część rodzin po przeliczeniu kosztów tygodniowych ferii skraca pobyt do 3-4 dni lub rezygnuje z wyjazdu na narty. Ci, którzy nie chcą, by dzieci ferie spędzały w domach, mogą zdecydować się na wysłanie na obóz samego dziecka. Zorganizowane formy wypoczynku nie wszystkich jednak przekonują. Część rodziców obawia się, czy dziecko poradzi sobie z dala od domu, jak zniesie rozłąkę i czy można zaufać organizatorowi wypoczynku. To właśnie ma ułatwić baza wypoczynku na stronie MEN.

Baza wypoczynku - koniecznie znajdź turnus, na który jedzie dziecko

19 stycznia ferie zimowe rozpoczęli uczniowie z pięciu województw:

mazowieckiego,

warmińsko-mazurskiego,

pomorskiego,

podlaskiego,

świętokrzyskiego.

Rodzice, którzy nie są pewni, czy zorganizowany wypoczynek został zatwierdzony przez kuratorium oświaty, a tym samym podlega nadzorowi służb, mogą sprawdzić to na stronie resortu edukacji. Publiczny internetowy rejestr znajduje się pod linkiem wypoczynek.men.gov.pl i pozwala na weryfikację wyjazdu. Każdy zorganizowany wypoczynek dzieci powinien zostać zgłoszony do kuratorium oświaty na terenie właściwym dla organizacji wypoczynku.

Sprawdzenie wyjazdu w bazie jest proste:

Wejdź na stronę wypoczynek.men.gov.pl. Wyszukaj zgłoszenie po danych organizatora, miejscowości wypoczynku lub dacie. Sprawdź, czy wyjazd widnieje w rejestrze - to potwierdzenie legalności wypoczynku.

Gdy obóz, na który chcemy wysłać dziecko, nie znajduje się w bazie wypoczynku, lepiej odpuśćmy sobie wysłanie dziecka na zimowy wypoczynek. Znajdźmy obóz, w którym obowiązują standardy ochrony małoletnich. O czujność w tej kwestii zaapelowała do rodziców wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, która podczas konferencji w dniu 17 stycznia 2026 roku spotkała się z uczniami w Radomiu.

Ważne, aby rodzice pamiętali, że mogą sprawdzić, czy miejsce, w którym będzie spędzać czas ich dziecko jest miejscem, które zostało zgłoszone do bazy wypoczynku

- powiedziała podczas sobotniej konferencji prasowej.