Centralna Komisja Egzaminacyjna, która przygotowała egzaminy próbne, zaleca, by szkoły przeprowadzały je zgodnie z podanym przez nią harmonogramem w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu.

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się 12-14 stycznia 2026 r.: 12 stycznia z języka polskiego, 13 stycznia – z matematyki i 14 stycznia – z języka angielskiego. Mają rozpoczynać się o godz. 9.00. Język angielski jest najczęściej wybieranym na egzaminie językiem obcym przez ósmoklasistów.

Próbne egzaminy maturalne będą w dwóch turach: 12-16 stycznia 2026 r. i 4-6 marca 2026 r., w dwóch sesjach: porannej – o godz. 9.00 i popołudniowej – o godz. 14.00. Będą to tylko próbne egzaminy pisemne.

Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE startuje z egzaminami próbnymi

12 stycznia rano ma być próbny egzamin z historii sztuki, po południu – z historii muzyki; 13 stycznia: rano – z fizyki, po południu – z filozofii; 14 stycznia: rano – z biologii, po południu – z historii; 15 stycznia: rano – z chemii, po południu – z geografii; 16 stycznia: rano – z wiedzy o społeczeństwie. Wszystkie te przedmioty należą do grupy przedmiotów do wyboru i zdawane są na poziomie rozszerzonym.

Start egzaminów próbnych CKE. Ósmoklasiści i maturzyści usiądą do arkuszy

4 marca rano ma być przeprowadzony próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, 5 marca – z matematyki na poziomie podstawowym, 6 marca – z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego zdawane na poziomie podstawowym są obowiązkowe na maturze. Podobnie jak w przypadku egzaminu ósmoklasisty język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze.

Matura 2026. Egzamin ósmoklasysty 2026. Harmonogram CKE

Harmonogram egzaminów próbnych został tak przygotowany, by terminy nie nakładały się na terminy ferii zimowych. W tym roku dwutygodniowe ferie odbędą się w trzech terminach, zależnie od województwa, między 19 stycznia a 1 marca.

Jak podaje CKE, w przypadku próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, szkołom udostępniono z wyprzedzeniem arkusze egzaminacyjne. Zawierają one zadania wcześniej niepublikowane.

W kolejne dni egzaminów próbnych arkusze zamieszczane będą także na stronie internetowej CKE i na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych tak, aby umożliwić wzięcie udziału w teście także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nich w szkole.

Arkusze egzaminów próbnych wypełnione przez uczniów będą sprawdzali nauczyciele w ich macierzystych szkołach według zasad oceniania podanych przez CKE.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski w informacji na temat próbnych egzaminów przypomniał, że ich przeprowadzenie jest dobrowolne.

Próbny egzamin ósmoklasisty oraz próbny egzamin maturalny powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia – zaznaczył.

Podkreślił, że CKE za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą w ramach oceniania bieżącego na podstawie wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia.

Niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy. Wyniki egzaminu próbnego mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi – wskazał Zakrzewski.

Zauważył, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały wszystkie wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego przedmiotu, zatem przed przeprowadzeniem egzaminu próbnego z tego przedmiotu lub przedmiotów wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji.

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie 11-13 maja: 11 maja z języka polskiego, 12 maja – z matematyki, 13 maja – z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 8-10 czerwca.

Matury w sesji głównej przeprowadzone zostaną 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, a ustnych – 8-10 czerwca.