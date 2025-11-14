Inicjatywa – jak informują jej inicjatorzy – ma na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w przestrzeni cyfrowej, edukowanie młodych ludzi, nauczycieli i rodziców oraz budowanie bezpiecznego, empatycznego środowiska online.

Kontrowersje wokół "Stiflera"

W konferencji inaugurującej kampanię wziął udział postrzegany jako patocelebryta Damian "Stifler" Zduńczyk, znany z programu "Warsaw Shore" i licznych ekscesów, co wzbudziło falę komentarzy.

Oświadczenie Fundacji Chaber Polski

Fundacja Chaber Polski odniosła się do sprawy w oświadczeniu przekazanym w piątek PAP. "Do promowania idei cyberbezpieczeństwa nasza Fundacja świadomie angażuje wpływowe – a w niektórych przypadkach również kontrowersyjne – osobowości medialne, które realnie docierają do młodych ludzi" – wskazały podpisane pod oświadczeniem prezes fundacji Marlena Wilbik i koordynatorka projektu Małgorzata Janus.

"Wierzymy, że skuteczna profilaktyka wymaga autentycznego języka i twarzy, które młodzież naprawdę zna i rozumie" – dodały. Podkreśliły też, że decyzję o zaproszeniu Damiana Zduńczyka fundacja podjęła "z pełnym przekonaniem".

"Zależało nam, aby w kampanii zabrzmiał głos osoby, która zna z autopsji mechanizmy hejtu, doświadczyła jego skutków i potrafi o tym mówić szczerze, bez moralizowania. Pan Damian Zduńczyk w swoich wypowiedziach dzieli się osobistą historią – mówi o błędach, konsekwencjach i o tym, jak ważna jest refleksja i zmiana w świecie mediów społecznościowych. Podkreślamy przy tym, że nie jest autorytetem dla młodzieży w tradycyjnym sensie, ale jego doświadczenie – z tzw. hejtem w Internecie – czyni go wiarygodnym głosem w sprawach cyberprzemocy" – wskazano w oświadczeniu fundacji.

Jak przyznały reprezentantki Fundacji, przeszłość Damiana Zduńczyka "budzi kontrowersje", jednak – ich zdaniem – "największą siłę mają szczere historie ludzi, którzy potrafili się zmienić". Dodały, że Zduńczyk od dłuższego czasu "konsekwentnie pracuje nad sobą – zrezygnował z alkoholu, prowadzi aktywny tryb życia, a swoją drogę opisał w książce".

"To dowód, że jego postawa jest autentyczna, a nie wizerunkowa (...). Jesteśmy przekonani, że tak wpływowy influencer, jak pan Damian Zduńczyk (480 500 obserwujących na Instagramie), skutecznie dotrze do młodzieży, formułując przekaz jej językiem" – podsumowała Fundacja.

Nowacka: MEN nie zleciło takiej kampanii

Fundacja informowała, że realizuje kampanię "Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministra edukacji Barbara Nowacka w czwartek na portalu X zaznaczyła jednak, że MEN nie zleciło takiej kampanii.

"Jej kształt i twarz uważam za co najmniej niedobry i niemądry pomysł" – napisała szefowa MEN. "Napisaliśmy do fundacji (która jako jeden z beneficjentów konkursu Młodzi Obywatele dostała wsparcie na przeciwdziałanie cyberprzemocy) o natychmiastowe usunięcie nieprawdziwych informacji. O refleksję i zdrowy rozsądek apelujemy również. Bo tego ewidentnie zabrakło" – dodała.

Wezwanie do usunięcia "Stiflera" z kampanii

Resort edukacji poinformował, że wezwał fundację odpowiedzialną za projekt "Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy" do usunięcia Zduńczyka z kampanii.

Kim jest Daniel "Stifler" Zduńczyk?

Damian Zduńczyk, ps. Stifler to influencer znany m.in. z licznych tatuaży. W 2015 r. wystąpił w trzeciej edycji programu "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy", którego uczestnicy mieszkali razem, nawiązywali związki, pili alkohol i uczestniczyli w imprezach. Na profilu na Instagramie "Stiflera" obserwuje go 425 tys. osób. Konferencja inaugurująca kampanię odbyła się pod koniec października w wynajętym komercyjnie Centrum Prasowym PAP.