Która planeta jest najbliżej Słońca? Ile wynosi pierwiastek kwadratowy z 64? Banalny quiz z wiedzy ogólnej. 10/10 to pestka
dzisiaj, 25 minut temu
Która planeta jest najbliżej Słońca? Ile wynosi pierwiastek kwadratowy z 64? Kto napisał „Pana Tadeusza”? Na bank znasz odpowiedzi na te pytania. 10/10 to pestka. Rozwiąż banalny quiz z wiedzy ogólnej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama