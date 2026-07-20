Quiz z geografii Europy. Rozpoznaj kraj po jego kształcie. 11/12 tylko dla najlepszych

Zygmunt Wilk 56 minut temu

Quiz z geografii Europy. Rozpoznaj kraj po jego kształcie. 11/12 tylko dla najlepszych / Shutterstock

Europa to kontynent pełen zróżnicowanych krajobrazów, kultur i historii. Od fiordów Norwegii po plaże Hiszpanii, każdy kraj ma unikalny kształt, który często jest łatwo rozpoznawalny na mapie. Twoim zadaniem będzie zidentyfikowanie państwa wyłącznie na podstawie jego konturu. Sprawdź, jak dobrze znasz mapę Europy.

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