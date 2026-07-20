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Quiz z geografii Europy. Rozpoznaj kraj po jego kształcie. 11/12 tylko dla najlepszych

Zygmunt Wilk
56 minut temu
Quiz z geografii Europy. Rozpoznaj kraj po jego kształcie. 11/12 tylko dla najlepszych
Quiz z geografii Europy. Rozpoznaj kraj po jego kształcie. 11/12 tylko dla najlepszych/Shutterstock
Europa to kontynent pełen zróżnicowanych krajobrazów, kultur i historii. Od fiordów Norwegii po plaże Hiszpanii, każdy kraj ma unikalny kształt, który często jest łatwo rozpoznawalny na mapie. Twoim zadaniem będzie zidentyfikowanie państwa wyłącznie na podstawie jego konturu. Sprawdź, jak dobrze znasz mapę Europy.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Europageografiaquiz
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