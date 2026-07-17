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Quiz dla żeglarzy. Sprawdź, jak dobrze znasz mazurskie szlaki. Tylko nieliczni zdobędą 11/11

Zygmunt Wilk
dzisiaj, 12:19
Quiz dla żeglarzy. Sprawdź, jak dobrze znasz mazurskie szlaki. Tylko nieliczni zdobędą 11/11
Quiz dla żeglarzy. Sprawdź, jak dobrze znasz mazurskie szlaki. Tylko nieliczni zdobędą 11/11/Shutterstock
Kraina Wielkie Jeziora Mazurskie to jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych regionów turystycznych w Polsce i raj dla żeglarzy. Setki kilometrów szlaków wodnych, malownicze miejscowości oraz imponujące akweny sprawiają, że Mazury od lat przyciągają żeglarzy, turystów i miłośników natury. Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym znawcą szlaków mazurskich. Przed Tobą quiz o Wielkich Jeziorach Mazurskich.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: turystykaquizmazuryŻeglarstwo
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