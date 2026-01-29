Coroczne badanie CBOS monitorujące wydatki rodziców na edukację dzieci wykazało stały wzrost zainteresowania płatnymi, pozaszkolnymi zajęciami (edukacyjnymi i ogólnorozwojowymi). W roku szkolnym 2025/2026 rekordowe 80 proc. rodziców deklaruje, że zainwestują w takie lekcje (rok wcześniej było to 73 proc.). Rośnie również miesięczna średnia kwota przeznaczona na wszystkie dzieci korzystające z zajęć - to już 944 zł (rok wcześniej 896 zł).

Trend widać również w zainteresowaniu korepetycjami maturalnymi. Porównanie liczby wyświetleń ofert kursów maturalnych w serwisie e-korepetycje.net w roku szkolnym 2024/2025 względem 2023/2024 pokazuje wzrosty: z języka polskiego o 22 proc., z matematyki o 4 proc., z fizyki o 16 proc. Jedynym wyjątkiem jest język angielski, gdzie odnotowano niewielki spadek - o 2 proc. W realiach powszechnego korzystania z narzędzi AI jako wsparcia w nauce języków obcych można jednak uznać to raczej za stabilizację zainteresowania niż faktyczny regres.

Ile za godzinę korepetycji do matury?

Serwis e-korepetycje.net przeanalizował ponad 73 tys. aktywnych ogłoszeń z ofertą przygotowania do przedmiotów maturalnych w całej Polsce. Uwzględniono korepetytorów oferujących zajęcia stacjonarne oraz online. Uwzględniono ceny w przedziale 10-400 zł/godz. (wyższe i niższe uznano za anomalie) i ujednolicono je do zajęć trwających 60 minut.

Średnia cena za 60 minut lekcji:

• język polski: 72,48 zł (3 902 ogłoszenia),

• matematyka: 70,76 zł (20 849 ogłoszeń),

• język angielski: 73,01 zł (20 348 ogłoszeń),

• fizyka: 88,00 zł (2 806 ogłoszeń),

• chemia: 77,01 zł (6 462 ogłoszenia),

• biologia: 76,78 zł (3 382 ogłoszenia),

• geografia: 79,17 zł (739 ogłoszeń),

• historia: 65,89 zł (1 126 ogłoszeń),

• informatyka: 96,89 zł (1 171 ogłoszeń),

• filozofia: 76,00 zł (168 ogłoszeń),

• historia sztuki: 66,37 zł (251 ogłoszeń),

• wos: 74,93 zł (662 ogłoszenia),

• łacina: 75,80 zł (128 ogłoszeń),

• język niemiecki: 74,97 zł (3 998 ogłoszeń),

• język hiszpański: 76,09 zł (2 799 ogłoszeń),

• język francuski: 77,55 zł (1 994 ogłoszenia),

• język włoski: 78,83 zł (1 225 ogłoszeń),

• język rosyjski: 66,75 (1133 ogłoszenia).

Patrząc na obowiązkowe maturalne trio: polski, matematykę i angielski (w ubiegłym roku wybrany przez 97,9 proc. uczniów), w stosunku do 2025 roku najbardziej wzrosły ceny z języka angielskiego - o 4,09 zł. Język polski notuje wzrost o 2,75 zł, natomiast matematyka minimalny spadek o 8 groszy.

Ceny za korepetycje z przedmiotów obowiązkowych należą do najniższych - między 71-73 zł/godz. Mniej możemy zapłacić jedynie za lekcje z historii, historii sztuki i języka rosyjskiego - około 66 zł/godz. Przedmioty takie jak biologia, chemia, geografia, a także pozostałe nowożytne języki mają ceny rzędu 75-79 zł/godz. Najwięcej zapłacimy za fizykę - 88 zł/godz. - oraz informatykę - blisko 97 zł/godz.

Ceny za godzinę zajęć w poszczególnych miastach wojewódzkich

Ceny korepetycji w stolicach województw potrafią różnić się nawet o 20 zł za godzinę zajęć. W przypadku języka polskiego najwyższe stawki obowiązują w Szczecinie, gdzie średni koszt 60-minutowej lekcji przekracza 80 zł. Najtaniej jest natomiast w Toruniu - około 60 zł/godz.

Również w matematyce widoczne są różnice regionalne. Najwięcej zapłacą uczniowie w Warszawie (około 75 zł za 60 minut), a najkorzystniejsze stawki oferuje Lublin, gdzie średnia cena wynosi około 65 zł.

W przypadku języka angielskiego ceny wahają się od około 66 zł w Białymstoku do 76,5 zł w Gdańsku.

Średnie ceny za 60 minut lekcji w stolicach województw z trzech głównych maturalnych przedmiotów wyglądają następująco:

Warszawa:

• język polski: 77,49 zł (1159 ogłoszenia),

• matematyka: 74,93 zł (3505 ogłoszeń),

• język angielski: 76,51 zł (2 477 ogłoszeń).

Kraków:

• język polski: 70,20 zł (563 ogłoszenia),

• matematyka: 66,85 zł (1 603 ogłoszenia),

• język angielski: 67,03 zł (1 046 ogłoszeń).

Wrocław:

• język polski: 68,52 zł (413 ogłoszeń),

• matematyka: 66,38 zł (1 420 ogłoszeń),

• język angielski: 69,30 zł (783 ogłoszenia).

Łódź:

• język polski: 71,89 zł (251 ogłoszeń),

• matematyka: 67,25 zł (1346 ogłoszeń),

• język angielski: 70,30 zł (1293 ogłoszenia).

Poznań:

• język polski: 70,80 zł (406 ogłoszeń),

• matematyka: 69,78 zł (1783 ogłoszenia),

• język angielski: 69,98 zł (1995 ogłoszeń).

Gdańsk:

• język polski: 75,93 zł (288 ogłoszeń),

• matematyka: 70,35 zł (1631 ogłoszeń),

• język angielski: 76,65 zł (1598 ogłoszeń).

Szczecin:

• język polski: 80,21 zł (84 ogłoszenia),

• matematyka: 73,47 zł (497 ogłoszeń),

• język angielski: 72,39 zł (497 ogłoszeń).

Lublin:

• język polski: 68,12 zł (153 ogłoszenia),

• matematyka: 64,55 zł (755 ogłoszeń),

• język angielski: 67,04 zł (784 ogłoszenia).

Bydgoszcz:

• język polski: 69,81 zł (108 ogłoszeń),

• matematyka: 69,74 zł (452 ogłoszenia),

• język angielski: 70,27 zł (560 ogłoszeń).

Białystok:

• język polski: 70,54 zł (91 ogłoszeń),

• matematyka: 66,53 zł (561 ogłoszeń),

• język angielski: 66,30 zł (424 ogłoszenia).

Katowice:

• język polski: 73,29 zł (221 ogłoszenia),

• matematyka: 73,02 zł (1085 ogłoszeń),

• język angielski: 72,96 zł (1402 ogłoszenia).

Rzeszów:

• język polski: 64,05 zł (84 ogłoszenia),

• matematyka: 64,15 zł (551 ogłoszeń),

• język angielski: 68,42 zł (489 ogłoszeń).

Toruń:

• język polski: 60,17 zł (87 ogłoszeń),

• matematyka: 69,07 zł (427 ogłoszeń),

• język angielski: 69,41 zł (417 ogłoszeń).

Kielce:

• język polski: 66,59 zł (83 ogłoszenia),

• matematyka: 66,46 zł (316 ogłoszeń),

• język angielski: 68,90 zł (324 ogłoszenia).

Olsztyn:

• język polski: 63,24 zł (56 ogłoszeń),

• matematyka: 68,94 zł (288 ogłoszeń),

• język angielski: 66,87 zł (276 ogłoszeń).

Zielona Góra:

• język polski: 64,94 zł (55 ogłoszeń),

• matematyka: 66,50 zł (223 ogłoszenia),

• język angielski: 69,73 zł (190 ogłoszeń).

Opole:

• język polski: 71,51 zł (63 ogłoszenia),

• matematyka: 69,74 zł (244 ogłoszenia),

• język angielski: 68,04 zł (254 ogłoszenia).

Gorzów Wielkopolski:

• język polski: 71,90 zł (29 ogłoszeń),

• matematyka: 67,39 zł (140 ogłoszeń),

• język angielski: 71,74 zł (137 ogłoszeń).