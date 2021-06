Dobiegła końca ósma edycja konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”, do którego zaprosiliśmy polskie uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Od 29 stycznia w Magazynie DGP opisywaliśmy wynalazki nominowane przez naszą redakcję do nagrody głównej. Jest nią 30 tys. zł dla zespołu, który pracował nad zwycięskim wynalazkiem, ufundowane przez Mecenasa Polskiej Nauki – firmę Polpharma, oraz kampania promocyjna dla uczelni lub instytutu o wartości 50 tys. zł w mediach INFOR PL (wydawcy Dziennika Gazety Prawnej), ufundowana przez organizatora

W historii nauki każdy rok jest wyjątkowy, ale tylko nieliczne zapisują się w niej złotymi zgłoskami. Rok 2021 taki właśnie będzie: to rok, w którym dzięki szczepionkom udało się pokonać koronawirusa. I chociaż to na walce z SARS-CoV-2 skupiały się przez ostatnie półtora roku wysiłki badaczy z całego świata, to nie znaczy, że postęp w innych dziedzinach stanął – czego dowodem tegoroczna edycja „Eureki! DGP”.

W tym roku pierwsze miejsce przypadło wynalazkowi „rdzeń magnetycznie miękki bezszczotkowego, stałoprądowego silnika elektrycznego z magnesami trwałymi małej mocy” opracowanemu przez naukowców z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych z Gliwic. Autorzy wynalazku lubią o nim mówić, że to „serce dla serca” – kluczowy komponent silnika elektrycznego napędzającego pompę wspomagającą pracę serca. – Bardzo się cieszymy, że doceniono naszą pracę, ponieważ w tym wypadku była niecodzienna. Zazwyczaj w instytucie opracowujemy rozwiązania dla transportu lub energoelektroniki. Tu miejsce zastosowania było inne – ciało ludzkie, i było to dla nas niesłychaną przygodą – powiedziała podczas gali finałowej dr hab. Aleksandra Kolano-Burian z gliwickiego instytutu.

Tradycją finałów „Eureki! DGP” są rozmowy na temat stanu polskiej nauki i tego, co można zrobić, aby była jeszcze lepsza. W tym roku dyskusja skupiła się wokół pandemii i na pytaniu o to, jaki był wkład naszej nauki w globalne zmagania z koronawirusem oraz w co mamy zainwestować, by podczas ewentualnej przyszłej pandemii odkrycia znad Wisły były jeszcze bardziej znaczące.