Jednak cokolwiek by się nie działo, warto pamiętać, że brak matury nie przekreśla szans na udaną przyszłość czy wymarzoną karierę. Potwierdzają to losy znanych i lubianych. Nie wszystkie gwiazdy czy celebryci mają świadectwo dojrzałości.

Brak matury nie zamyka drzwi do kariery…

Media zajmujące się show-biznesem od lat donoszą, że wśród rodzimych gwiazd, jest spora rzesza osobistości, które matury nie mają, a karierę zrobiły.

Wśród nich są m.in.:

Agnieszka Chylińska - w młodości była buntowniczką, nie lubiła nauczycieli i szkoły.Kayah - tuż przed maturą, nagrywała swoją pierwszą płytę.Maciej Maleńczuk - również postawił na muzykę.Edyta Górniak - również i ona wybrała karierę.Kamil Bednarek - uważa, że jego "całym życiem jest muzyka", z której nie trzeba zdawać matury. Paulina Młynarska - to kolejna gwiazda, które matury nie zdawała, choć jak przyznaje to nie znaczy, że nie jest wykształcona. Dawid Kwiatkowski - zrezygnował z egzaminu dojrzałości, ze względu na swoje muzyczne aspiracje i inne plany na życie.Szymon Majewski - podszedł co prawda do egzaminu, jednak nie zdał z matematyki.Robert Gawliński - wolał grę na gitarze bardziej niż tradycyjne ścieżki edukacji, co w efekcie wyszło artyście doskonale.

Matura 2024 - zasady

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 25 maja. Część pisemną zaplanowano na dni 7-24 maja, a egzaminy ustne odbywać się będą między 11 a 16 maja oraz w dniach 20-25 maja.

Przewidziane są również matury pisemne 2024 w terminie dodatkowym:

3-7 czerwca 2024,

10-14 czerwca 2024,

17 czerwca 2024.

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych

Egzaminy maturalne będą trwały od 2 do 4 godzin, w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwać będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - 4 godziny. Polski i informatyka na poziomie rozszerzonym - 3,5 godziny.

Przedmioty dodatkowe, poza informatyką, trwać będą 3 godziny. Najmniej czasu przewidziano na egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, bo tylko 2 godziny.

Natomiast na język obcy na poziomie rozszerzonym przewidziano 2,5 godziny.