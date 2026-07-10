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Większość oblewa na starcie. Tylko 5 proc. najmądrzejszych zdobywa tu 10/10

Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
29 minut temu
quiz, test
Większość oblewa na starcie. Tylko 5 proc. najmądrzejszych zdobywa tu 10/10/shutterstock
Myślisz, że szkoła dała Ci solidne podstawy? Ten quiz bezlitośnie obnaży każdą lukę w wiedzy. Przygotowaliśmy 10 podchwytliwych pytań z różnych dziedzin, na które po prostu trzeba znać odpowiedź. Większość osób odpada już w połowie, a wynik poniżej 8/10 to jasny sygnał, że pora wrócić do książek. Podejmiesz wyzwanie i udowodnisz, na co cię stać?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
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