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Szybki QUIZ z wiedzy ogólnej. Dwa ostatnie pytania to wyzwanie nawet dla wykształciucha

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
27 minut temu
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Szybki QUIZ z wiedzy ogólnej. Dwa ostatnie pytania to wyzwanie nawet dla wykształciucha/Shutterstock
W tym quizie zadajemy pytania z różnych dziedzin. Będzie trochę nauki, trochę kultury i historii. Niektóre pytania są nieco podchwytliwe. Uważaj w tym quizie z wiedzy ogólnej na dwa ostatnie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquiz z wiedzy ogólnej
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