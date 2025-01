Tym razem proponujemy połączyć weekendowy relaks z wysiłkiem intelektualnym. Chociaż może zasady pisowni masz w małym palcu i żaden to dla Ciebie problem? Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać poprawny zapis wyrazu lub zwrotu, który sprawia Polakom szczególne kłopoty. Tylko erudyta uzyska 25/25. Powodzenia!

