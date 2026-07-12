Dziennik Gazeta Prawana logo

93 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa

Lena Ratajczyk
dzisiaj, 06:39
93 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa
93 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa/shutterstock
Nasz quiz sprawdzi Twoją wiedzę z geografii Polski i Europy na poziomie szkoły podstawowej. Pamiętasz coś? Powodzenia!
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskaEuropaquizquizy z wiedzy ogólnej
Powiązane
grenlandia
90 proc. absolwentów szkół nie umie zrobić 100 proc. testu. Geografia. Grenlandia. Dasz radę 10/10?
89 proc. Polaków oblewa ten test z historii Polski już na 3 pytaniu. Mniej niż 6/9 to wstyd
89 proc. Polaków oblewa ten test z historii Polski już na 3 pytaniu. Mniej niż 6/9 to wstyd
96 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy. Dasz radę?
98 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy. Dasz radę?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj